In Spagna si è parlato più volte negli ultimi giorni di un'ipotesi Juventus per Zidane che ai bianconeri è sempre rimasto legato da quando ci ha giocato, un'opzione da tenere in considerazione in caso di addio di Maurizio Sarri. Al momento, non c'è stato alcun contatto diretto tra la Juve e Zidane, rimane sullo sfondo certamente la stima enorme che il presidente Andrea Agnelli prova per Zizou.