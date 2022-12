Un ritorno è nel destino di Zinedine Zidane, che sia in Nazionale od alla Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport, la priorità del tecnico francese è quella di diventare commissario tecnico della Francia, puntando agli Europei 2024 ed ai Mondiali 2026. Tutto dipende dal futuro di Didier Deschamps: se l’attuale CT de Les Blues dovesse rimanere sulla panchina della Nazionale, con le giuste garanzie, ecco che per Zidane si aprirebbero le porte della Juventus, il cui futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da definire.