Dal Qatar gli avrebbero offerto 200 milioni di euro per guidare la Nazionale fino ai Mondiali del 2022. Ma Zinedine Zidane seguirà il cuore e alla fine sceglierà la panchina della Francia come prossimo incarico. Così la vedono i bookmaker a pochi giorni dalla decisione choc del tecnico francese. Lasciato a sorpresa il Real Madrid, Zizou si siederà presto sulla panchine dei Bleus dicono i quotisti Sisal Matchpoint, che danno questa opzione come favorita, a 3 volte la scommessa. La tentazione Qatar, rimane però in agguato, insita nella voce “qualsiasi altra nazionale”, piazzata a 4,00. Solo dopo vengono considerate le soluzioni che lo porterebbero in un’altra squadra di club. Prima tra tutte il Chelsea, dato a 9,00, seguito dalla Juventus a 12,00. A 33.00 si punta sul Tottenham, oppure su una squadra della Major League statunitense. Poi le quote salgono passando per il 50,00 del Paris Saint Germain e il 66,00 assegnato a Liverpool e United.