Momento negativo per il Real Madrid di Zinedine Zidane che, mai come ora, si affida alla vecchia guardia per provare a risollevare i blancos. Come rileva il Mundo Deportivo sono solo Kross, Casemiro, Benzema, Courtois, Varane e Sergio Ramos gli “intoccabili” del tecnico francese, cioè quei giocatori che hanno disputato più dell’80% dei minuti disponibili, sia in Liga che in Champions (Kross è primo con il 98,89%).



Il mercato estivo sembra invece non riscontrare la fiducia di Zidane. Zizou, infatti, sta utilizzando solo in minima parte i nuovi innesti: il botto di mercato Hazard non arriva nemmeno al 50% dei minuti disponibili (43,95%); a seguire Mendy (33,33%), Jovic (27,04%), Militao (25,93%). Addirittura zero minuti per Brahim e Mariano Diaz.