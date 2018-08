Le indiscrezioni sono iniziate in Inghilterra, ma è in Francia che sono arrivate le prime conferme sul futuro di Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid è, secondo l’Equipe, il candidato numero uno per la panchina del Manchester United. Il periodo sabbatico di Zizou potrebbe presto interrompersi vista la posizione non facile di José Mourinho, un’ipotesi valutata attentamente anche dai bookmaker d’oltremanica: i riscontri, fa sapere Agipronews, arrivano pure in lavagna, visto che nelle scommesse sul prossimo allenatore dei Red Devils, Zidane è passato da 9,00 a 3,75, passando in prima posizione davanti a Mauricio Pochettino, che ora si gioca a 7,00. Più lontane le altre ipotesi, a partire da Ryan Giggs, dato a 14,00, mentre per Antonio Conte l’offerta è a 15,00.