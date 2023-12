Piotr Zielinski potrebbe essere uno dei pezzi pregiati a zero del prossimo mercato estivo. Il Napoli proverà ancora a discutere il rinnovo, ma in caso di ennesima fumata nera il polacco già da gennaio sarà libero di scegliersi una nuova squadra. La lista dei pretendenti è già lunga, e tra i primi della fila c'è la Roma di Josè Mourinho che nelle ultime settimane ha intensificato l'interesse per il centrocampista messo nel mirino pure da Inter e Lazio. Lo stipendio di Zielisnki si aggira sui 3 milioni, in linea quindi coi parametri dei Friedkin. La presenza di Mou però potrebbe non bastare al giocatore che vorrebbe continuare a giocare la Champions.



L'AVVERTIMENTO - Nei giorni scorsi il ds del Napoli Meluso aveva avvisato: "La norma vieta anche solo un colloquio con i calciatori sotto contratto. Credo che ci sia poco da commentare, strano che non si sia sottolineato che è contro le regole fare un accordo oggi con un giocatore a scadenza 2024, sarebbe di una gravità assoluta. Penso non ci sia nulla, credo sia una notizia non vera, però insomma chi deve controllare controlli".