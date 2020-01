Durante il programma Dribbling in onda su Rai 2 è intervenuto Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli. Queste le sue parole:



SARRI - "Ha lasciato un buon segno, con lui abbiamo fatto bene e giocato un buon calcio. I tifosi non lo dimenticheranno, però ora è alla Juventus e non è una cosa ben accetta dai tifosi. Se gli parlerò? Vedremo. Ci conosciamo da tanto e siamo stati insieme anche all'Empoli. Ora però siamo avversari. dobbiamo batterlo".



MENO GOL - "Con l'arrivo di Gattuso ho cambiato posizione e sono tornato a giocare da mezzala. Contro la Lazio ho colpito il palo e contro l'Inter Handanovic ha fatto una parata incredibile. Sono tranquillo, arriverà il gol".



LEADER - "C'è ancora tanta personalità nello spogliatoio, nonostante siano andati via Hamsik, Albiol e Reina. Non è semplice rimpiazzarli, perché hanno dato tanto. Però in questa squadra c'è la qualità per uscire da questo momento".



CONDIZIONATI DAL POST-SALISBURGO? - "No, abbiamo superato queste cose. La partita contro la Lazio ci ha dato qualcosa in più, recupereremo i punti in classifica".



BARCELLONA - "Impresa? Perché no. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con chiunque, a partire dal Liverpool, battuto al San Paolo.



NAPOLI-JUVE - "Può cambiare la stagione, sappiamo che clima c'è per questa partita. I nostri tifosi ci tengono tanto e daremo tutto per loro. Vogliamo fare una grande partita e vincere".



FUTURO - "Sto pensando solo al Napoli. Questa stagione non sta andando bene ma si può risolvere. Darò tutto, voglio fare bene qui".



IL RUOLO - "Mi vedo bene come sto giocando ora, da mezzala destra o sinistra".