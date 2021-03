, con sette reti e cinque assist,: Piotrincide sulla squadra di Rino Gattuso come un attaccante, eppure è un centrocampista. Un, capace di impostare e di concludere, di calciare col destro e col sinistro, di essere nel vivo del gioco. Sempre. Un'ancora a cui spesso, negli ultimi mesi, si è aggrappato l'allenatore azzurro, tra crisi di risultati e infortuni. Un gioiello che la scorsa estate il presidente De Laurentiis ha blindato con un, ma che in passato è stato molto vicino ad altri top club...Nell'estate 2016, dopo la grande stagione con l'Empoli di Marco Giampaolo, l'Udinese richiamò Piotr, pronta a cederlo al miglior offerente per mettere a bilancio l'ennesima grande plusvalenza. Tanti i club interessati al polacco, su tutti il, prossimo avversario del Napoli. Su espressa richiesta dell'allora allenatore Vincenzo Montella, i rossoneri riuscirono a strappare untra prestito, obbligo di riscatto e bonus. Tutto fatto, quindi? No, per portare Zielinski a Milanello. Che aspettava, perché sapeva che, in silenzio, c'era un'altra big che stava lavorando per acquistarlo:Il tecnico tedesco era calcisticamente innamorato di Zielinski, iavviarono i. In questo caso,, che rispose in maniera negativa al trasferimento, non convinta dell'offerta presentata dagli inglesi., sfruttando gli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo dopo tanti anni di operazioni concluse insieme. Circa(poi girato al Watford): così Zielinski si convinse, mise da parte il dispiacere per la chance sfumata di giocare ad Anfield e diventò azzurro. E ora si prepara a guidare, ancora una volta, la squadra di Rino Gattuso. Contro quello che avrebbe potuto essere il suo Milan.