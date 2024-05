Zirkzee alla Juventus? Poteva succedere già due anni fa: il retroscena e perché sfumò

Dopo una super stagione al, ora tutti vogliono Joshua: al, si è aggiunta lanella corsa all'attaccante olandese. Per i bianconeri però non è una novità.- Nella trattativa per la cessione diai bavaresi, comparve proprio il suo nome. A citarlo era stato(all'epoca uomo mercato degli allora campioni della Bundesliga):e poteva essere una pedina di scambio per far abbassere il prezzo del difensore. La Juve però gentilmente declinò e a spuntarla fu poi ilche lo prese a condizioni vantaggiose, a patto che il Bayern continuasse ad avere il controllo su di lui.

- Flash forward a due anni dopo. Esploso quest'anno con la guida diche ha riportato i rossoblu in Europa, Zirkzee è tra gli attaccanti più appetiti d'Europa. Alle squadre di Serie A, si sono aggiunte anche quelle di Premier conin testa. Giuntoli vorrebbe portare il pacchetto completo da Bologna a Torino per completare un acquisto in ritardo di due anni.