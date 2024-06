Zirkzee, De Ketelaere e Palmer: insostituibili nei club, ma ancora zero minuti a Euro 2024

ANP/AFP via Getty Images

L’in Germania è entrato nel vivo e, dopo che le prime due giornate sono giunte al termine, le Nazionali si preparano a disputare l’ultimo turno, per capire il proprio destino in vista degli ottavi di finale. Ciò che ha fatto e continua a far discutere in, così come ine in, è lo spazio che non è stato concesso ad alcuni giocatori che sono stati protagonisti assoluti con i propri club durante i rispettivi campionati. Ci riferiamo a Joshua, Charlese Cole. Tre ottimi giocatori che, però, ad oggi non hanno ancora trovato nemmeno un minuto in questo Europeo.

Il classe 2001 del Bologna, al momento è uno dei profili più richiesti sul mercato e dopo aver trascinato il club emiliano in Champions League e aver ottenuto la convocazione in extremis con l', ci si aspettava che potesse almeno subentrare a gara in corso.Stesso discorso vale per, protagonista di una grandissima stagione con l’Atalanta - condita da 14 gol e 11 assist - che, però, fatica a ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie dell’allenatore del, Domenico Tedesco.Il caso più eclatante è quello del trequartista inglese, il migliore della stagione del Chelsea, che ha avuto una vera e propria evoluzione con la maglia dei Blues. Il suo score parla, infatti, di benin tutte le competizioni e 15 assist. Numeri che facevano pensare ad un posto nell’undici titolare quasi garantito. Il ct, invece, non ha ancora concesso nemmeno un minuto al classe 2002.