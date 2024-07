Zirkzee spaventa il Milan: "Rimanere in Italia? Non lo so, vediamo...". Assist al Manchester United?

GS

3 minuti fa

Al termine di Olanda-Turchia, c'è stata una breve intervista da parte dei colleghi di Sportitalia a Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna conteso dal Milan e dal Manchester United. Di seguito, lo scambio di dichiarazioni con l’attaccante ex Parma e Bayern Monaco.



Ci sono buone possibilità di continuare a vederti in Italia nella prossima stagione? Non ti chiedo la squadra, ma ci sono buone possibilità?

“Ehhhh.... Non lo so, vediamo".



50 e 50 di percentuale?

"Vediamo".



LA SITUAZIONE ATTUALE - Il Milan continua a non mollare la pista Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese resta la prima scelta dei rossoneri per raccogliere l'eredità di Olivier Giroud e prendere la maglia numero 9, ma il Diavolo non è il solo club nella corsa al classe 2001 del Bologna, la cui clausola da 40 milioni di euro è attiva da lunedì 1 luglio. L'inserimento del Manchester United è stato importante e rischia di aumentare ancor più le tempistiche. Il board dei Red Devils, nel corso degli scorsi, ha autorizzato il tecnico Erik ten Hag a parlare direttamente con Kia Joorabchian, procuratore anglo-iraniano che cura gli interessi di Zirkzee, ma resta ancora da capire se il club inglese sia disposto a dare il via libera su tutte le voci dell'affare. Non tanto per quanto riguarda clausola rescissoria e ingaggio del giocatore (il centravanti ha già concordato con il Milan un contratto di 5 anni con ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione), quanto più sui 15 milioni di euro di commissioni chiesti da Joorabchian, richiesta sulla quale si sono incagliati i discorsi con i rossoneri. Intanto, Zirkzee, impegnato con l'Olanda a Euro 2024, attende di capire come evolveranno i dialoghi tra le parti e spaventa un po’ i tifosi rossoneri con le sue ultime dichiarazioni.