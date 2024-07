Milan-Zirkzee, Pioli dà una mano a Furlani? Cosa sta succedendo

AFP via Getty Images

Un assist inaspettato.che lo scorso 24 maggio ha salutato il club con il quale, nel 2022, ha vinto uno storico scudetto davanti all'Inter.prestigiosa squadra saudita, che ha messo sul tavolo un contratto triennale da circa 10 milioni di euro netti a stagione (non 16-18 come raccontato nelle ultime ore) per farne l'erede dell'argentino Marcelo Gallardo. Il sì dovrebbe arrivare entro il fine settimana e potrebbe cambiare anche il mercato del Milan.

Secondo quanto scrive oggi Repubblica Pioli in Arabia Saudita permette al Milan di liberarsi dell'ultimo anno di contratto dell'allenatore italiano e(Pioli aveva un contratto fino al 2025 da 4 milioni di euro netti più bonus), che potrebbero essere automaticamente destinati alla campagna acquisti.il cui futuro verrà svelato solo dopo la fine degli Europei (sabato alle 21 l'Olanda giocherà i quarti di finale contro la Turchia di Montella).

Il Milan al momento non vuole accontentare Kia Joorabchian, agente dell'attaccante del Bologna, che chiede circa 15 milioni di euro di commissioni, ma un'iniezione di denaro, inizialmente non prevista, potrebbe modificare la posizione rossonera.che ha firmato un contratto di tre anni da 2,5 milioni di euro netti a stagione per i primi due anni, con stipendio di oltre 3 milioni nel terzo anno. Kia ieri era a Milano, ma non sono arrivate conferme riguardo a un incontro con il Milan.

Da Pioli potrebbe arrivare un altro aiuto ai rossoneri.Il centrocampista algerino, che ha sempre trovato spazio con il tecnico emiliano, ha una clausola da 50 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero accontentarsi di meno. L'ex Empoli - infatti - è uno dei profili sacrificabili, l'obiettivo è fare cassa e risparmiare sull'ingaggio, 4 milioni di euro netti fino al 2027.