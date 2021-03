Il talento marocchino ha trascinato i blues ai quarti di finale di Champions League con un gol decisivo all'Atletico Madrid. Roman Abramovic ha sborsato ben 38 milioni di sterline per strapparlo all'Ajax e ora è sempre più convinto di aver realizzato un colpo fantastico.Nel 2018 il giocatore è stato nuovamente vicino ai capitolini come ammesso da Totti, ma anche in quel caso non se ne fece nulla. Storie di un calciomercato che a volte porta a delle scelte incredibili o a delle 'vendette'. Come quella consumata da Hakim Ziyech rifiutando, la scorsa estate, una nuova proposta del Siviglia di Monchi.E dopo notti come quella di ieri sera, aumentano i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato.