Hakim Ziyech, esterno offensivo dell'Ajax, racconta ad Algemeen Dagblad la trattativa che lo stava per portare alla Roma: "Il Siviglia è senza ombra di dubbio un grande club, ma Monchi voleva portarmi con lui già ai tempi della Roma. Sembrava che la trattativa stesse procedendo perfettamente nella giusta direzione quando, tutto d’un tratto, è sparito e non ho più saputo nulla. Poi si è fatto risentire quando è arrivato al Siviglia, chiedendomi di seguirlo nella squadra spagnola ma, guarda un po', non funziona proprio così".