Un gol, straordinario, dalla sua metà campo a sorprendere un portiere forte come Mamardashvili. Ziyech è stato il grande protagonista del successo ottenuto dal Marocco in amichevole contro la Georgia. Hakim é motivato a mille per giocare un grande Mondiale e mettersi alle spalle gli ultimi due anni al Chelsea dove ha trovato pochissimo spazio in campo. Con quel sinistro capace di disegnare traiettorie paradisiache.



MESSAGGIO AL MILAN - Tra Ziyech e il Milan il feeling va avanti dalla scorsa estate. L’ex Ajax piace tanto al tandem Massara-Maldini che in più occasioni hanno provato a portarlo in rossonero. E che non chiudono totalmente la porta per gennaio: a destra non sono previsti movimenti a gennaio ma per Hakim il Diavolo potrebbe fare un’eccezione. Una porti una aperta che può trasformarsi in un portone con un Mondiale da protagonista.