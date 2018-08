La storia d'amore o meglio la passione intensa fra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è scoppiata quest'estate in Puglia. I due sono venuti allo scoperto negli ultimi giorni sui social network con i profili di entrambi già seguitissimi e fonti di grandi guadagni.



A svelare la relazione è stato però il settimanale Diva e Donna che sottolinea come Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, ma lei lo abbia conquistato con i suoi occhi da gatta tanto che è soprannominata “la tigre di Verona”. Lei è stata la ex di Andrea Cerioli, tronista di uomini e donne, ma anche del portiere del Frosinone ed ex-Inter, Francesco Bardi. Per lei Corona ha detto addio a Silvia Provvedi, una delle sorelle Donatella (l'altra è la fidanzata del portiere dell'Atalanta Gollini) che gli è stata accanto durante la detenzione in carcere. Ecco Zoe nella nostra gallery.