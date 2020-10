Dino Zoff, ex bandiera della Juventus, ha parlato al Corriere Torino dell'avvio di stagione difficile di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: "Secondo me è solo una questione di tempo, presto vedremo la vera Juve. Cominciare la carriera da allenatore nella Juve non è facile, ma ha il vantaggio di essere supportato alla grande da tutta la società".