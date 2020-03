manda un avviso all'Inghilterra. Lui, che in Premier ha giocato per anni, commenta alla Gazzetta dello Sport le scene degli inglesi in strada nonostante l'emergenza coronavirus: "Qui a Londra vedo pub, ristoranti, negozi aperti. Le piazze e le vie dello shopping sono affollate, pare tutto normale. E invece viviamo uno dei passaggi più difficili dal dopoguerra. Siamo tranquilli, ma sarei più sereno se riuscissi a tornare. Vedremo"."Serve collaborazione e rispetto per il prossimo. Chi fa sport conosce il concetto di gioco di squadra. Ecco, ora il singolo non conta. Si vince se si rema dalla stessa parte"."Nessuno è o può considerarsi immune. Esporsi significa mettere a rischio gli altri. Anche in A, alcuni club e vari calciatori, da Rugani a Vlahovic e altri, sono in quarantena. Credo ci sia poco da scherzare. Spero che anche qui accelerino su prevenzione e sicurezza"."E’ complicato fare programmi. Tenuto conto di quel che dicono gli scienziati su incubazione e diffusione del virus, è difficile possano tenersi. Martedì (domani, ndr) l’Uefa darà una prima risposta"."Facciamocene una ragione. Dobbiamo stare fermi, attendere fiduciosi. E anche il mondo del calcio deve regolarsi. Ovviamente, si possono ipotizzare soluzioni poco penalizzanti e che creino il minor numero di disagi. Quando si ferma lo sport, e mi ha colpito vedere lo stop di Nba, Formula uno, tornei Atp e Moto Gp, il colpo è pesante. Ma tutti a casa. Poi, torneremo a divertirci".