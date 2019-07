Da ieri Gianfranco Zola non è più il vice-allenatore del Chelsea. L'addio di Sarri e l'arrivo di Lampard sulla panchina ha costretto l'ex bandiera del Cagliari a lasciare i Blues. Un addio amaro come raccontato da Zola al The Sun.



TARDI - "Ho scoperto tardi che non avrei continuato, quando ormai negli altri team tutte le posizioni erano già occupate. Vorrei rimanere in Inghilterra, vediamo quali porte si apriranno".



VOGLIO ALLENARE - "Lavorare per un club come il Chelsea però è stato un bene per la mia carriera, sono stato allenatore in seconda di Sarri ma adesso la mia principale ambizione è tornare head coach".



GRAZIE - "Voglio ringraziare i giocatori, tutto lo staff tecnico e tutti i tifosi e il club per l’anno meraviglioso che abbiamo avuto. Il Chelsea è nel mio cuore e sono stato così orgoglioso di ottenere così tanto per il club".