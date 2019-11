Gianfranco Zola, ex trequartista di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, parla dei partenopei al Corriere dello Sport: "Napoli? Mi dispiace per questa situazione che si è creata perché ritengo che il Napoli sia fortissimo e giochi anche bene. Vedere che ci sono malumori non mi fa piacere. Mi consola il fatto che Ancelotti sia la persona più adatta a gestire questo tipo di situazioni: è un allenatore di spessore e carisma. Se viene aiutato e supportato, ne verrà fuori. Chi vincerà lo Scudetto? Domanda da un miliardo di euro, anche se la corsa è ristretta a Juventus e Inter".



SU CONTE - "Antonio Conte appartiene a quella categoria di allenatori che cambiano le squadre in meglio. All’Inter ha dato tanto dal punto di vista fisico, dei risultati e della caparbietà. Le squadre di Conte hanno tutte questo marchio di fabbrica. Sarri è bravo e i risultati che sta conquistato lo dimostrano".