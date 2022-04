Intervistato da Il Messaggero, l'ex calciatore Gianfranco Zola ha elogiato la gestione di Josè Mourinho, la cui Roma è l'unica italiana rimasta in Europa:



"La Roma l'avevo vista a inizio stagione e non mi aveva convinto, ora bisogna fare i complimenti a Mourinho perché è cresciuta e lui a imposto idee e personalità. Anche in Conference gioca per vincere ed i grandi allenatori si comportano come lui: una lezione per tutti".