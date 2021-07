"Mourinho alla Roma? Sono curiosissimo. José ha una buona squadra, anche se non al livello delle altre grandi, e poi ha i cromosomi per gestire le situazioni difficili e alzare il livello" ha detto Gianfranco Zola intervistato da La Gazzetta dello Sport. Sarà l’anno di Zaniolo? "Spero di sì. E’ stato sfortunato, ma ha talento e può diventare una stella anche in chiave azzurra".