In attesa di scendere in campo rispettivamente controsono state tra i temi dell'intervista rilasciata da Gianfrancoa Il Messaggero. Ecco come si è espresso Magic Box suSu Sarri: "Parliamo di un grande allenatore che ha bisogno di una squadra che lo segua., ci mette l'anima e i sentimenti, non lascia niente al caso, sa impostare il lavoro e dà tantissimo sul campo. Il suo gioco è fatto di meccanismi sottili che vanno sempre allenati. Ha un compito non semplice perché la Lazio viene da anni buoni ma giocava in modo molto diverso, quindi. Al Chelsea andò così, i giocatori lo hanno seguito in tutto e per tutto, ci fu solo una difficoltà a metà stagione poi riprendemmo".Su Mourinho: "Non lo dico io, ma i numeri:, ha ottenuto risultati ottimi o eccezionali ovunque. Qui ha una squadra buona ma non la più forte, forse nemmeno tra le più forti, quindi lui la deve trasformare in vincente, o che competa per il titolo. Quando si lavora a così alto livello, colmare certe differenze non è semplice. Ma lui ha nelle corde questa capacità., lui è uno che trascina e lì è importante creare l'atmosfera giusta per fare rendere di più i giocatori, in certe cose è bravissimo. Darà tanto lavoro pure a voi giornalisti".