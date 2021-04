Gianfranco Zola, ex attaccante tra le altre di Chelsea e Cagliari, parla a Redgol di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter: "L'infortunio non toglie le qualità che Vidal ha agli occhi di Conte. Penso che Vidal resterà all'Inter, penso che sarà un giocatore importante per l'Inter la prossima stagione. Sicuramente la valutazione di Vidal, da parte di Conte, non sarà sminuita. Certo, dipenderà da lui, perché è una situazione in cui dovrà lavorare molto per poter riguadagnare quello spazio che aveva quando è arrivato".