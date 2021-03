La Roma non andrà in Champions nonostante il quarto posto attuale. Ne sono convinti gli scommettitori che, come riporta agipronews, vedono l’Atalanta favorita per il quarto posto con una quota di 1,50. Subito dopo i giallorossi a 2,35 e il Napoli, che è più staccato in campionato ma ancora pienamente in ballo considerata anche la sfida da recuperare contro la Juventus. Più staccata, quasi fuori dai giochi, la Lazio di Inzaghi quotata a 6.