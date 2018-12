Grazie a due vittorie consecutive la Lazio si invola solitaria al quarto posto in classifica e si candida di prepotenza a un piazzamento Champions. Gli analisti Snai danno alla squadra di Inzaghi grandi chance conquistare un posto tra le prime quattro: supponendo che Juve e Napoli occuperanno i primi due e che l'Inter (data a 1,10 sul tabellone scommesse) dovrebbe conquistare agevolmente il terzo posto,

la Lazio, con 31 punti, è la formazione con la quota più bassa per l'accesso alla prossima Champions, dato a 2,20. Il Milan è ancora in crisi, ma la distanza non è incolmabile: i rossoneri sono dati a 3,00, così come la Roma che si è finalmente ritrovata. Spazio anche alle chance di Atalanta e Sampdoria, che sono sensibilmente più giù in classifica ma stanno comunque impressionando per gioco e risultati: su entrambe si punta a 7,50. Più lontane in quota, invece, Fiorentina e Torino, entrambe date a 20,00