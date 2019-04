Zona Champions in palio domenica sera tra Torino e Milan: i granata sul loro terreno hanno l'occasione, largamente insperata fino a qualche settimana fa, di agganciare i rossoneri, attualmente quarti in classifica e con soli cinque punti all'attivo nelle ultime sei partite di campionato. Secondo le quote di Stanleybet.it si tratta di una sfida sul filo dell'equilibrio. Leggerissimo il favore ai rossoneri, dati a 2,65, mentre i granata viaggiano a 2,75. Da considerare il pareggio, a 3,10, visto che la «X» domina ormai da anni negli incroci tra le due squadre. Sul pari sono finite le ultime quattro sfide, mentre se si considerano solo gli incontri giocati al Grande Torino, le «X» consecutive sono addirittura cinque e l'ultimo risultato “diverso” risale al dicembre 2012 (vinse il Milan, 2-4). Si perde invece nella notte dei tempi (anno 2001) l'ultima vittoria del Torino. All'andata, a San Siro, il confronto terminò sullo 0-0, risultato che stavolta si gioca a 7,00, mentre l'1-1 è nettamente il risultato più probabile, a 5,25.Sempre sull'asse Milano-Torino, domani si gioca a San Siro un derby d'Italia in tono leggermente minore, visto che la Juventus è già campione.