Roman Zozulya, centrocampista dell'Albacete, è stato accusato di essere nazista, più volte, dai tifosi avversari, tanto che, settimana scorsa, contro il Rayo Vallecano, si è rifiutato di rientrare in campo dopo l'intervallo. Queste, oggi, le sue parole, in conferenza stampa: "Sono tre anni che soffro per quanto mi viene detto da alcune persone, io sono semplicemente un calciatore. Ho fondato un movimento civile volontario nel mio Paese con l'obiettivo di salvare delle vite, ma questo non ha mai avuto niente a che fare con le armi. Aiutare l'Ucraina non è un delitto. Il Rayo? Al Rayo, dopo aver firmato il contratto (era il 2016, ndr), sono stato mandato via perché razzista: qualcosa di totalmente falso perché il mio migliore amico è Jérémie Bela, un calciatore di colore".