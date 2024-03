Prime pagine domenica 17 marzo: ‘Giroud lascia, Vlahovic raddoppia’, ‘L’ultimo Napoli’ e ‘Juve, tutto su Dusan’

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla 29a giornata di campionato. Dopo le quattro gare di ieri e l'anticipo di venerdì con la vittoria del Bologna sull'Empoli (quinto gol stagionale di Fabbian), l'attenzione è concentrata sulle prime tre in classifica: l'Inter ospiterà il Napoli nel posticipo di stasera alle 20.45, è il big match di questo turno; il Milan giocherà a Verona alle 15 per cercare la terza vittoria di fila in campionato e la Juventus sarà impegnata nel lunch match delle 12.30 in casa contro il Genoa.



