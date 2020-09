. La straripante velocità dello sviluppo tecnologico nel terzo millennio ha portatoa delineare un possibile scenario privo di Iphone e dispositivi dotati di display.A questo proposito, nell’intervista rilasciata al noto Youtuber, l’amministratore delegato di Facebook fa riferimento ad un nuovo modo di interagire con il mondo che ci circonda, chiamando in causa la realtà virtuale e la realtà aumentata.. Lo sviluppo a favore di realtà aumentata e virtual è fortemente caldeggiata da Oculus; l’azienda acquisita da Facebook nel 2014, infatti, gioca un ruolo di primo piano nel settore. Allo stesso tempo, la società di Menlo Park si ripropone di sviluppare la ricerca su un dispositivo indossabile di realtà aumentata, un prototipo di occhialino in grado di percepire la realtà virtuale, con l’ausilio audio-visivo.come quello di un cellulare. Il senso di presenza, cioè la sensazione di stare effettivamente con un'altra persona e in un ambiente, sebbene a distanza, consegna all'utente un'esperienza vivida e estremamente coinvolgente sotto il profilo sensoriale. Un tratto distintivo, insomma, che potrebbe fare la differenza nella corsa al progresso rispetto agli attuali smartphone.Forse siamo alle porte di una nuova e innovativa esperienza con il mondo e le persone che ci circondano. “Oggi nelle nostre tasche c'è il cellulare ma questo potente computer dotato di un piccolo schermo non è il punto di arrivo ultimo dello sviluppo tecnologico”, spiega Zuckerberg, che lancia un decisivo assist alla scomparsa dei dispositivi mobili. E di conseguenza, come canta Jovanotti, all’inizio di una nuova era.