Con una lettera aperta, inviata a. L’attuale situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus e le dilaganti proteste per il caso Floyd negli Stati Uniti hanno certamente evidenziato una volta di più il problema “” e “”, ormai usato spesso per influenzare l’opinione pubblica. Non è la prima volta che il social network di Menlo Park viene attaccato dal mondo accademico e da organizzazioni no profit, ma stavolta a rendere più interessante la vicenda è un dettaglio non di poco conto.Gli scienziati in questione sono finanziati dalla. L’ente ha come scopo quello di combattere attraverso la tecnologia problemi sociali e di promuovere una riforma della giustizia che garantisca condizioni migliori nelle carceri, processi più giusti, senza pregiudizi nei confronti delle minoranze etniche, troppo spesso discriminate nelle aule americane., disinformazione e linguaggio violento. A supporto delle proprie tesi, gli scienziati segnalano che il post del presidente americano “” è chiaramente un post che incita alla violenza e all’odio. Non oscurandolo, scrivono gli accademici, Facebook si dimostra ancora una volta antietico e miope alle sue stesse policy aziendali. La fondazione ci ha tenuto a specificare che non ha alcun rapporto con l’azienda Facebook e che è totalmente indipendente da questa. Da Palo Alto invece hanno deciso di non commentare, almeno per il momento.. Per una volta non lo invidiamo.