Camilo Zuniga, terzino colombiano ex Napoli, parla di James Rodriguez, suo connazionale, pronto a lasciare il Real Madrid e in passato vicino proprio al club partenopeo. Queste le sue parole a Gol Caracol: “James mi chiedeva di Napoli e io gli dicevo che sarebbe stato un po' come in Colombia, tipo Barranquilla o Cartagena. La gente è calda, appassionata, divertente. Gli dissi: se vai a Napoli diventerai come un dio, ti adoreranno. Al San Paolo toccherai il pallone e tutti si alzeranno in piedi. Gli consigliai di accettare: gli dicevo che avrebbe giocatore sempre e che lo avrebbero amato. Un'occasione da cogliere”.