Szymon Zurkowski dopo un'estate ricca di trattative alla fine è rimasto a Firenze, ma alla Fiorentina, con Italiano, non sta trovando spazio rimanendo, di fatto, imprigionato. Per questo, secondo Il Tirreno, dato che il litigio fra il dg Barone e il presidente dell'Empoli, Corsi, non è stato sanato, sono due le vie di fuga possibili per gennaio. Si tratta di Spezia e soprattutto Bologna, con cui il club viola potrebbe anche intavolare uno scambio che porti a Firenze Orsolini.