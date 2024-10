Quote vincente Coppa Davis 2024: le scommesse sull'Italia e le favorite

Quote vincente Coppa Davis 2024: Spagna principale rivale dell'Italia

Dopo il trionfo dello scorso anno, l'Italia si presenta nuovamente tra le favorite nelle. Prima di esaminare nel dettaglio la lista degli altri candidati al trionfo, vediamo quali sono le probabilità attribuite agli azzurri nella competizione per Nazioni più prestigiosa del tennis:, seguito da Goldbet, Lottomatica, Snai ed Eurobet., seguite dagli USA. Appare complicata invece l'impresa per tutte le altre Nazionali con Australia a capo di un gruppo di outsider composto da Canada, Germania, Argentina e Olanda. Le quotazioni possono variare nel corso delle settimane, influenzate dai risultati ottenuti dai tennisti pre-convocati sia nel singolare che nel doppio all'interno del circuito e da eventuali infortuni che potrebbero cambiare le dinamiche della competizione.

● ● ●

Dove trovare le migliori quote sulla Coppa Davis

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote pre-match e antepost sulla Coppa Davis, abbiamo stilato unache si distinguono per la varietà dei mercati offerti, la competitività delle quote, i bonus scommesse e l'efficienza nei depositi e prelievi.Si ricorda che alcuni dei siti scommesse presenti nella lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche sui match della Davis Cup.

● ● ●

Scommesse Coppa Davis: il pronostico del nostro esperto

A mio avviso l'Italia vincerà la Davis Cup. Se Sinner risulterà tra i convocati per le Finals di Malaga non ci sarà scampo per le altre Nazionali. Andrea Stefanetti

Dopo aver esaminato nel dettaglio le quote sul vincitore della Coppa Davis, vi lasciamo il pronostico del nosto esperto:

● ● ●

FAQ Coppa Davis

Dove si giocheranno le Finals di Coppa Davis?

Le Finals di Coppa Davis si terranno a Malaga a partire dal 19 Novembre.

Esistono le quote passaggio turno Coppa Davis?

Sì, i bookmaker pubblicano sui propri siti le quote 'testa a testa' sulla Davis Cup a ridosso dell'inizio della competizione.

Scommesse Coppa Davis: quali sono le Nazionali favorite per i bookmakers?

Per i bookies le Nazionali favorite al trionfo sono Italia e Spagna.

Le quote Coppa Davis sono disponibili su tutti i siti di scommesse?

Sì, i mercati sulla Coppa Davis dovrebbero essere disponibili sui portali di tutti gli operatori ADM, anche nei nuovi siti scommesse.