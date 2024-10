Quote vincente MotoGP, le scommesse sui favoriti del MotoMondiale

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente MotoGP 2024, le scommesse sui favoriti

A poche gare dalla fine del MotoMondiale continua il duello acceso tra Bagnaia e Martin in classifica e nelle. Il pilota italiano ha accorciato il divario dopo l'ultimo GP. Prima di analizzare nel dettaglio l'intera lavagna quote, ecco ilNel confronto tra tre bookmaker sulle quote scommesse vincente MotoGP, emerge che, alla vigilia del Gran Premio d'Australia,. Tuttavia, l'equilibrio regna sovrano in questa stagione a due ruote, promettendo emozioni fino all'ultimo giro.Oltre a Martin e Bagnaia ci sono delle piccole chances di vittoria ancora per Marquez e Bastianini, a cui servirà un'autentica impresa per trionfare in questa stagione. In seguito ecco il. Gli altri due piloti ancora in lizza, Marquez e Bastianini, hanno invece una quotazione superiore a 50.00.

Dove scommettere sulla MotoGP

Grazie ai successi di Valentino Rossi e attualmente di Bagnaia, la MotoGP ha guadagnato sempre più importanza in Italia. Questo interesse si riflette nel mondo delle scommesse, dove molti appassionati piazzano pronostici sulle gare del weekend e sul vincitore del Mondiale. Numerosi bookmaker infatti, offrono quote Antepost e scommesse sui singoli Gran Premi. Per facilitarvi nella scelta dei migliori siti di scommesse sulla MotoGP, abbiamo creato una. Questi soddisfano requisiti fondamentali come un ampio palinsesto sui motori, disponibilità di quote Antepost, rispetto degli standard di sicurezza e offerte di bonus.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle giocate sulla MotoGP.

Chi vince il Mondiale MotoGP 2024? Il pronostico del nostro esperto

A mio modo di vedere vincerà Bagnaia. Quando i "punti" iniziano a diventare decisivi, lui ha un'esperienza maggiore che gli permette di affrontare le ultime gare con maggiore calma e lucidità. Andrea Stefanetti

Mancano ormai pochissime gare al termine del Motomondiale e al momento regna l'equilibrio tra Bagnaia e Martin. Chi trionferà tra i due piloti Ducati? Abbiamo chiesto un parere al nostro esperto, che ha condiviso il suo pronostico su chi potrebbe trionfare.

FAQ Scommesse MotoGP

Si può effettuare una schedina sulla MotoGP?

Alcuni operatori permettono di effettuare scommesse multiple sulle gare della MotoGP, utilizzando le quote relative ai confronti Testa a Testa. Con questa modalità di scommessa, si prevede quale dei due piloti oggetto del confronto arriverà prima al traguardo.

Quali sono le scommesse MotoGP disponibili?

Oltre alle quote Antepost, che permettono di scommettere sul vincitore del Mondiale, ogni weekend di gara sono disponibili vari mercati, tra cui: Vincente del Gran Premio, Pilota sul Podio Sì/No, Pilota Qualificato Sì/No, e molte altre quote interessanti.

Dove scommettere sulla MotoGP?

Tutti i maggiori operatori ADM presentano nel proprio palinsesto delle quote sulla MotoGP. Tra i bookmakers consigliati vi sono Snai, Sisal, Lottomatica, Goldbet ed Eurobet, che mettono a disposizione dei propri utenti anche una sezione live con numerosi mercati.

Chi è il favorito a vincere il Motomondiale secondo i bookmakers?

Attualmente il pilota favorito alla vittoria è Martin, che i bookies offrono in lavagna a una quota media di 1.75.