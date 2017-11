La convinzione di aver trovato una pepita d'oro. E la voglia di blindarla, senza dubbi. Rodrigo Bentancur sta facendosi apprezzare da tutti alla Juventus: qualità, personalità, cultura del lavoro e poca vetrina mediatica per questo talento uruguaiano che ha saputo prendersi centrocampo e gradimento di Allegri. Sì, la strada è giusta per quel gioiello costato 9 milioni di euro dal Boca Juniors... con un piccolo problema: agli argentini spetta infatti il 50% della sua futura rivendita, opzione che la Juventus vorrebbe rimuovere nel più breve tempo possibile.



IL PIANO - Non c'è intenzione di vendere Bentancur, chiaramente; ma se il suo valore dovesse continuare a salire come sembra destinato a fare, evidentemente lasciarne il 50% al Boca diventerebbe una beffa che Marotta e Paratici proveranno ad evitare. Sono partiti infatti i contatti con il presidente del Boca, Angelici, così da trovare un accordo entro i prossimi mesi per versare da subito una quota agli argentini (magari allargando l'operazione ad altri giocatori, ma è solo un'ipotesi) e rimuovere il 50% sulla rivendita di Bentancur. Una sorta di riscatto anticipato, non perché la Juve voglia venderlo ma perché l'intenzione è di non sentirsi vincolati al Boca. Attestato di stima verso questo ragazzo, talento puro e ancora in fase di decollo. Una spesa subito per evitare una beffa su un'eventuale futura cessione: la Juve ha le idee chiare.