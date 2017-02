Il fantacalcio è una vera e propria "droga": in Italia è diffuso da parecchi anni, ma le vette di interesse e attrattiva raggiunte negli ultimi tempi non erano mai state toccate in precedenza, per un gioco che non ha bisogno di alcun tipo di supporto esterno, ma che si basa sulla conoscenza calcistica e sulla fantasia dei fantallenatori. Un vero e proprio rituale, che ha coinvolto anche diversi calciatori nostrani: ma le notizie che ci arrivano dall''Inghilterra ci rendono partecipi di come anche Oltremanica il fantacalcio abbia fatto breccia nel cuore degli addetti ai lavori.



IL MAGO CROUCH - Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool attualmente allo Stoke City, è un vero e proprio fantallenatore da record, tanto da classificarsi 34millesimo su 4,4 milioni di partecipanti, ma in continuo miglioramento: l'ex attaccante della Nazionale dei Tre Leoni è nella top 1% di tutta Inghilterra, e domina nella propria mini-lega in seno ai Potters, precedendo i compagni di squadra Charlie Adam e Joe Allen. Potrebbe diventare il primo calciatore a realizzare 100 reti in Premier League e nel contempo a vincere anche il premio come miglior fantallenatore del paese.



ECCO LA ROSA - Già, ma la sua squadra? Innanzitutto vi diciamo che Crouch non si è comprato: un buon fantallenatore non deve mai mettere il cuore davanti alla mente. I suoi colpi da novanta sono stati Alexis Sanchez, Dele Alli, Adam Lallana, Diego Costa, Romelu Lukaku e Jermaine Defoe. Un unico compagno di squadra in rosa, il gallese Joe Allen. Ecco i 15 nomi dei giocatori scelti:



PORTIERI: Lee Grant, Paul Robinson



DIFENSORI: Kyle Walker, Seamus Coleman, Erik Pieters, Gareth McAuley, Brad Smith



CENTROCAMPISTI: Dele Alli, Alexis Sanchez, Robert Snodgrass, Adam Lallana, Joe Allen



ATTACCANTI: Diego Costa, Romelu Lukaku, Jermain Defoe.



