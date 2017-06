Genoa e Spal sono al lavoro per definire un possibile scambio di mercato.

I rossoblù ormai da qualche tempo stanno monitorando con attenzione le prestazione di Francesco Vicari, esterno a tutta fascia classe 1994 che Ivan Juric ha individuato come uno degli innesti per il suo tipico 3-4-3 in vista della prossima stagione. Già accostato al Genoa lo scorso gennaio, nella seconda metà di campionato Vicari è stato costantemente tenuto sotto la lente dagli osservatori del Grifone, i quali evidentemente si sono convinti che possa essere un elemento sul quale investire.

Arrivare all'esterno romano tuttavia non sarà semplice, vista la nutrita concorrenza interessata al ragazzo. La Spal in cambio chiede Davide Biraschi, giudicato però incedibile da Juric. Il Genoa starebbe quindi pensando di offrire un altro nome alla società ferrarese per convincerla ad indirizzare Vicari verso Pegli. La dirigenza rossoblù potrebbe infatti girare in Romagna, come parziale contropartita, Andrea Beghetto, giovane laterale prelevato nel mercato invernale proprio dalla Spal che fin qui ha fatto fatica ad imporsi con il Grifone.

Il Genoa crede nel giocatore ma al tempo stesso vorrebbe vederlo all'opera con più continuità per capire quali siano le sue reali potenzialità. Girarlo in prestito ad una squadra che lui conosce bene e dove si è messo in luce fino a qualche mese fa sarebbe senza dubbio la soluzione ideale. Anche perchè la Spal, seppur temporaneamente, lo riaccoglierebbe a braccia aperte.