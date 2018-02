Un altro gol, il quarto stagionale, che lo manda in vetta alla classifica per i difensori goleador del nostro campionato. Milan Skriniar continua a prendersi le copertine in casa Inter, unica (o quasi) nota lieta di questo particolare momento nerazzurro. Il centrale slovacco si è immediatamente messo alle spalle lo svarione dell'autogol di Genova e ha trasformato le sbavature in una grande prestazione contro il Benevento. Una certezza, che potrebbe però non essere tale nel corso della prossima stagione perchè mezza Europa ha messo gli occhi su di lui.



CHI LO VUOLE - Secondo Tuttosport Skriniar è corteggiatissimo e già a gennaio l'Inter ha rifiutato per lui un'offerta da 65 milioni di euro proveniente dal Manchester City. I Citizens di Pep Guardiola non si sono tirati indietro nonostante l'acquisto di Laporte e in estate vorrebbero fare di lui l'erede di Kompany. Il Barcellona non ha mai mollato la presa ed è alla ricerca di un difensore di sicura affidabilità, ma anche Real Madrid e Manchester United sono sempre vigili. Top club con possibilità di spesa top, per una cessione che potrebbe confermarsi ultra milionaria.



LA STRATEGIA - L'Inter però vuole confermare anche in estate il no detto a gennaio al Manchester City. Nella testa dei dirigenti nerazzurri non c'è la volontà di cedere Skriniar nè ora, nè nei prossimi anni. Il club è convinto che il valore del centrale possa crescere ancora e, per questo, vuole affidargli le chiavi del reparto affiancandogli anche un altro centrale di livello. I contatti con Stefan de Vrij in scadenza con la Lazio sono continui e in caso di accesso alla prossima Champions League l'affare a costo zero si farà. Una Champions che Skriniar dovrà conquistarsi sul campo, altrimenti l'addio potrebbe tornare di moda. Il bilancio dell'Inter dipende soprattutto da questo.