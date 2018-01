Le operazioni di scouting da parte della Sampdoria continuano incessanti. Gli occhi dei blucerchiati sono spesso rivolti ai campionati dell'Est Europa, dove spesso gli uomini mercato doriani hanno pescato con successo, basti pensare a Schick, Linetty, Skriniar, Bereszynski e Kownacki. Il nuovo profilo monitorato dalla Samp sarebbe quello di Filip Bradaric del Rijeka.



Si tratta di un mediano, che all'occorrenza può essere adattato come mezz'ala. Nato nel 1992, Bradaric è uno dei titolari della squadra croata. Sino ad oggi sono state 28 le presenze tra campionato e coppe, cifra a cui vanno aggiunte anche le due chiamate ottenute in carriera dalla sua nazionale.



Su Bradaric è forte la concorrenza della Fiorentina, che ha offerto circa 5 milioni. Il Rijeka però sembra aver rifiutato, perchè il club di Fiume vorrebbe inserire anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore. La Samp invece resta alla finestra, monitorando l'evolversi della trattativa: in caso dovesse muoversi qualcosa per quanto riguarda il centrocampo, Bradaric potrebbe diventare un'idea concreta dei doriani.