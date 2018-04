Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’Udinese con l' entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la... Pubblicato da Massimo Oddo su martedì 24 aprile 2018

Ecco il comunicato apparso sul sito del friulani: "IGOR TUDOR NUOVO TECNICO DELL'UDINESE. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata al sig. Igor Tudor, che dirigerà nel pomeriggio di oggi il primo allenamento. A seguire, oggi alle ore 18:30 nella sala stampa della Dacia Arena, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister."in questo momento iTudor arrivaed esonerato. Superata la concorrenza degli e Luigie Andreacon cui non è stato trovato l'accordo, e di Andreache è stato ufficializzato dalla Cremonese. Rifiuti anche da parte del friulano Edye del veneto Francesco- Tudor ha allenato l'in patria, ilin Grecia ein Turchia: in questo momento l'ex difensore di Juventus e Siena è, che lo legherà alla squadra friulana, oltre che in questo finaleL'ex difensore sarà assistito dall'ex Verona Ante- Eccoapparso sul sito Twitter: "Udinese Calcio ufficializza di aver sollevato mister Massimo Oddo e i suoi collaboratori dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. A loro vanno i ringraziamenti della società."- Massimoha voluto salutare l'e i suoi tifosi con un messaggio sui propri social: "Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’Udinese con l' entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la professionalità e il cuore sono stati il propulsore per me è il mio staff durante il periodo positivo che abbiamo vissuto e ancora di più in quest’ultima fase negativa. Abbiamo cercato in tutti i modi di uscire dalle difficoltà. Certamente qualcosa non andato per il verso giusto, sicuramente avremmo commesso degli errori, ma sempre con un’attitudine propositiva. La spinta più grande ce l’avete data voi con il vostro supporto incondizionato, che non è mai mancato, nemmeno in questa ora più buia. Un popolo, quello friulano ed una tifoseria, quella dell'Udinese, che sin dal primo giorno mi hanno mostrato stima e grande affetto. Sono arrivato come ospite e me ne vado come amico. Grazie Udine. Io e il mio staff tecnico non dimenticheremo mai il Friuli. MANDI"