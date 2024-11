Atalanta da Scudetto, prosegue il momento d’oro di Retegui: nessuno come lui in Europa

Getty Images

- riportandosi momentaneamente al primo posto in classifica insieme all’Inter di Simone Inzaghi, a quota 28 punti –- L’italo-argentino ha aperto le marcature al Tardini dopo 4 minuti, su assist di Raoul Bellanova, grazie al quarto colpo di testa vincente del suo torneo:Prima della rete contro gli uomini di Pecchia, l’ultima marcatura di questo tipo risaliva al 15 settembre scorso, nella vittoria casalinga contro la Fiorentina.

- Non si tratta però dell’unica statistica in cui il numero 32 della Dea, capace di lasciare il segno sia al Gewiss Stadium che lontano dalle mura amiche, primeggia a livello europeo nella stagione in corso:Nonostante la super-partenza in campionato però Retegui è ancora a secco in Champions League, dove ha anche fallito un calcio di rigore - contro l'Arsenal.