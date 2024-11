Atalanta, le pagelle di CM: Gasperini capolista, Retegui ancora capocannoniere

Getty Images

due tuffi miracolosi salvano il risultato su Valeri e Bonny, bene.Gasperini lo lascia braccetto di destra e lui diletta con i suoi affondiè ormai lo Hien dell'anno scorso, un punto fermo e un leader, da lì non passa nessunonon giocava titolare dal 2 giugno, peccato quella svista su Cancellieripremiato il ritorno dopo il grave infortunio, una bella notizia per Bergamo e l'Italia).i suoi spunti dalla destra mettono in difficoltà i ducali fin dalle prime battute, sta crescendo ancora

: decisivo il suo ingresso per chiudere i giochi): Gasp riesce a mantenerlo in mediana, un filtro ineccepibile.sempre tra i migliori, anche per la Lega Serie A, recupera palloni e segna il suo secondo gol in stagioneuna perla l'assist al brasiliano, poi non si femra e sfiora un'altra rete.potrebbe fare qualcosa in più nel primo tempo, spreca una palla gol.(Brescianini 10’ st 6: dona spinta ed equilibrio)il dodicesimo gol alla fine è arrivato, dopo essere rimasto a bocca asciutta nell'Italia è tornato cecchino con i suoi colpi di testa. Capocannoniere confermato.

: aiuta l'Atalanta a non sbilanciarsi troppo, recupero prezioso per Berna).dopo due gol annullati per fuorigioco riesce ad insaccare per la rete che chiude la partita.una notte da capolista rovinata solo, forse, da quel doppio giallo per proteste che è valsa un'espulsione. La sua Atalanta non si ferma più, è la settima vittoria di fila in A.