100 (e 101) gol col Lille: David capocannoniere della Ligue 1, quanto costa prenderlo

Jonathan David's 100th goal with Lille! pic.twitter.com/MHf8YVdprU — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 6, 2024

aveva una ghiotta occasione: fare 100 gol con la maglia del Lille e agganciare Bradley Barcola in cima alla classifica marcatori della Ligue 1., in uno scontro tra i più interessanti della 14esima giornata di campionato,, primo posto tra i bomber della massima divisione transalpina.

David, che aggiunge al suo bottino stagionale, non dà cenni di voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 con il Lille e pertanto è da considerare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, già prima del quale potrà accordarsi per un trasferimento a costo zero per il cartellino.Come ormai sappiamo, però,: anche per chi si muove a contratto scaduto, ci sono commissioni da pagare ed eventuali bonus alla firma da considerare. Per quanto riguarda David,, cui andrebbero ad aggiungersi ovviamente le alteper una cifra che dovrebbe essere individuatadi euro, alla portata di big del nostro campionato come

"Ilè stata la squadra che ho sostenuto sin da piccolo, quindi poi il tuo sogno diventa giocare per loro", ha dichiarato David a The Athletic. Ma gli ormai arcinoti problemi dei blaugrana in fase di tesseramento giocatori non chiudono a soluzioni differenti, con ilalla finestra.