Letang, presidente del Lille: "David ama il club, la decisione sul rinnovo è sua". Cosa cambia per Juventus e Inter

Redazione C.M.

21 minuti fa



Olivier Letang, presidente del Lille, intervistato da RMC parla del futuro di Jonathan David, attaccante classe 2000 della nazionale canadese in scadenza di contratto con i transalpini a giugno: "Puntiamo sulla forza del gruppo, siamo molto felici di averlo con noi. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo, e ora la decisione spetta a lui. Jonathan ama il club e il Lille è casa sua".



Jonathan David, 284 partite e 134 goal in carriera nei club, 59 presenze e 30 reti in nazionale, interessa tanti club in Europa, per via delle sue indubbie qualità e per la possibilità di essere ingaggiato a parametro zero per la stagione 2025-26. In Italia, David piace a Juventus e Inter, mentre all'estero si segnalano l'interesse del Bayern Monaco e del Barcellona (la squadra per la quale il canadese simpatizza fin da quando era un ragazzino).