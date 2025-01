Getty Images

26 reti da corner in un anno e mezzo: i segreti dell'Arsenal e dello specialista Nicolas Jover

Federico Targetti

30 minuti fa



L'autogol di Solanke su palla inattiva ha dato il via alla rimonta dell'Arsenal sul Tottenham nel North London Derby, 21esima giornata di Premier League. Si tratta dell'ennesima rete messa a segno dai Gunners da fermo dal giugno del 2021. Perchè proprio da quella data? Perchè nello staff di Arteta è entrato Nicolas Jover, ex Manchester City. Il mago delle palle inattive.



Dall’inizio della stagione 23/24 l'Arsenal ha segnato 26 reti in queste situazioni. Come si comportano i giocatori di Arteta? Lo spiega in un approfondimento il sito calciopremier.com. I battitori sono Rice e Saka, piedi estremamente educati e precisi. I giocatori si ammassano inizialmente sul secondo palo, creando una serie di blocchi, il tutto per liberare il miglior saltatore, Gabriel. Il brasiliano è diventato un vero e proprio pericolo pubblico con 5 gol realizzati ed un autogol procurato, quello di Solanke appunto. In più, i giocatori creano molta densità intorno al portiere avversario, sfruttando il metro di giudizio arbitrale generalmente permissivo del campionato inglese.