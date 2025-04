Inter, come gioca il Barcellona e che pericoli può creare: così Inzaghi può battere Flick

, quando prima della vittoria in finale contro il Bayern Monaco i nerazzurri di José Mourinho riuscirono nell’impresa di superare, appunto in semifinale, la corazzata allora guidata da Pep Guardiola., in una sfida tanto bella quanto complessa.: l’ultima settimana per Inzaghi ed i suoi uomini è stata una novità per un gruppo che negli ultimi anni ha avuto pochi rapporti con le sconfitte, e collezionarne tre in una settimana, tanto pesanti da pregiudicare la testa del Campionato e l’accesso alla finale di Coppa Italia (peraltro in un derby), avrà fatto scattare più di un campanello d’allarme alla Pinetina.sul lungo termine deve essere rapidamente allontanata perché i blaugrana, quest’anno, sono davvero una gran bella squadra.

Hansi Flick, sessant’anni, tedesco di Heidelberg, è stato l’allenatore prescelto per riportare il Barca in alto, dopo che negli ultimi anni, anche a causa delle note difficoltà economiche, il club sembrava un po' perso tra i ricordi del recente passato e la difficoltà di fronteggiare le ristrettezze legate ad un debito stimato in quasi due miliardi di euro.Convinto sostenitore del 4-2-3-1, utilizzato lungo tutta la sua esperienza da allenatore, dal suo arrivo in blaugrana è riuscito a creare un legame tra il possesso palla e la verticalità, riuscendo di fatto in quanto provato, senza successo, da diversi allenatori che dopo l’epoca di Pep Guardiola si sono seduti sulla panchina catalana.

PROBABILE FORMAZIONE - Il 4-2-3-1 è lo schieramento base dei blaugrana.In porta ci sarà l’ex juventino, che dopo il ritiro annunciato la scorsa estate ha accettato l’offerta del Barca e sta disputando una stagione di assoluto livello.I centrali di difesa sono. Cubarsì è uno dei tanti frutti della Masia blaugrana, appena diciottenne, dotato di grande tecnica e velocità, che si abbina alla perfezione con il basco Martinez, trentatreenne di grande struttura fisica e piedi buoni. Sulla destra ci sarà, uno tra i migliori nella finale di Coppa del Re disputata sabato: giocatore veloce, abile nell’uno contro uno, bravo in spinta ed in fase difensiva. A sinistra ci si aspetta di vedere ancora in campo, buon laterale, ma forse l’anello debole della linea difensiva.

; l’olandese ha una visione di gioco eccellente e detta i tempi della manovra blaugrana, mentre lo spagnolo, nonostante abbia solo ventidue anni, è un centrocampista in grado di fare tutto: costruisce il gioco, si inserisce, segna.: i nerazzurri dovranno vedersela contro il baby fenomenoe probabilmente(che potrebbe essere preferito a Dani Olmo). Yamal e Raphina fanno della rapidità e del dribbling il loro punto di forza, senza dimenticare la facilità di calcio dalla media distanza. Lopez invece è un centrocampista che, grazie alla sua dinamicità, può giocare anche a supporto della punta: potrebbe essere la scelta di Flick per garantire maggiore densità in fase di non possesso rispetto a quanto potrebbe garantire Dani Olmo.

: con caratteristiche completamenti diverse rispetto al polacco, lo spagnolo è un altro giocatore tecnico, veloce, ed abile nel dribbling (e con una media realizzativa in questa stagione di un gol ogni novanta minuti).In fase di possesso,; Lopez abbassa la sua posizione davanti ai mediani dando ai difensori in possesso di palla un ventaglio di soluzioni che varia dall’appoggio semplice alla giocata più profonda.

, alternandosi nel sostegno alla costruzione, ed in particolar modo lo spagnolo cerca gli inserimenti senza palla. Ferràn Torres in costruzione svuota l’area di rigore agendo in una posizione da mezza punta, aprendo gli spazi nella difesa avversaria per favorire gli inserimenti degli esterni, che tendono ad accentrare molto la loro azione.. L’obiettivo della squadra di Flick è riottenere il possesso prima della linea di difesa, e volutamente in zona centrale, per attivare le ripartenze del blocco offensivo. Sulle corsie esterne il Barca accetta situazioni di uno contro uno (dato che Raphinha e soprattutto Yamal non si abbassano fino alla linea difensiva), ed i mediani eseguono un raddoppio più orientato alla schermatura delle linee di passaggio verso l’area di rigore piuttosto che sulle sovrapposizioni sugli esterni.

: è sì una squadra a cui piace tenere il pallino del gioco, ma è un possesso palla più “europeo”, con la circolazione che avviene a due tocchi. Ma(due delle tre reti realizzate al Real Madrid in finale di coppa del Re sono arrivate così)., perchè la qualità dei blaugrana e la rapidità delle esecuzioni possono colpire in qualsiasi momento una difesa interista che, in questo momento, non sembra avere la brillantezza fisica per sopperire solo con un buon posizionamento la reattività dei catalani. Un’attenzione particolare deve essere poi posta alla gestione della profondità: Acerbi e Bastoni potrebbero avere difficoltà contro Yamal, Raphinha e Torres in caso di giocate profonde in campo aperto.

I PERICOLI PER IL BARCELLONA - Due sono in particolare le situazioni nelle quali l’Inter può mettere in difficoltà il Barcellona., come emerso chiaramente nell’ultima partita contro il Real Madrid: con le mezzepunte che non ripiegano completamente a protezione della linea difensiva ed un baricentro sempre tendenzialmente alto,Un pò più complessa dovrebbe essere la partita di Dimarco, alle prese con Koundè.

: con la prima pressione del Barca portata da due uomini, la costruzione tipicamente a tre della squadra di Inzaghi potrebbe garantire una superiorità numerica da trasferire nella metà campo blaugrana, dove negli uno contro uno si potrebbero trovare soluzioni interessanti per il cross, ma anche per le giocate in appoggio per i tiratori nerazzurri: i mediani del Barca corrono tanto, e questo li porta a volte a non essere disposti correttamente a protezione degli ultimi venti metri.Sarà una partita avvincente, come ci si aspetta da una semifinale di Champions League.

