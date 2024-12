AFP via Getty Images

L’emergenza infortuni in casa Juventus non dà tregua a Thiago Motta, che con 9 indisponibili per la trasferta di Lecce ha pescato dalla squadra Primavera e dalla NextGen per rinforzare la panchina. 6 giocatori aggregati tra i quali l’attaccante Diego Pugno, che nei minuti finali della partita, con il risultato sull’1-0 per i bianconeri grazie al gol di Cambiaso,STAGIONE POOSITIVA - Classe 2006,approdando in Under 16. Poi il passaggio in Under 17 nella stagione 2022/23 e l’approdo nella Primavera di Paolo Montero la stagione successiva dopo sette gol in 19 presenze. L’anno passato non è stato molto positivo a livello realizzativo – 5 gol in 28 presenze – ma quest’anno ha cambiato marca.con due assist in cinque presenze in Youth League.

CARATTERISTICHE - Pugno, q, sa giocare sia come unica punta – come nel 3-4-2-1 di Magnanelli – sia in supporto a un altro attaccante. Tra le caratteristiche principali quella diattaccando la profondità con grande rapidità. Ed è, inoltre, dotato di un buon tiro da fuori.