AFP via Getty Images

Gli ultimi sono Mbangula e Savona, prima di loro Yildiz e Hujsen. E ancora prima Fagioli e Miretti. La Juventus continua a sfornare talenti dalla seconda squadra, Thiago Motta come Allegri ha pescato dall'Under 23 e ha subito fatto centro con il belga classe 2004 e col difensore 2003. Alla vigilia della trasferta di Lecce - 14a giornata di campionato - la Juventus era talmente tanto in emergenza che Motta ha pescato cinque ragazzi dalla Primavera. tra questi c'è Christos Papadopoulos, preso in estate dal Genoa in prestito con diritto di riscatto: un affare complessivo da 2,5 milioni di euro.

- Classe 2004, Papadopoulos è un trequartista greco di piede sinistro che Gilardino si è portato in panchina sia nel debutto in campionato contro l'Inter (2-2 a Marassi), che nella vittoria del primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana.: Papadopoulos è entrato negli ultimi minuti al posto di Ekuban, chiudendo così una stagione durante la quale è stato un titolare fisso nella Primavera di Agostini.

- In due anni ha totalizzato 47 partite nelle quali ha segnato 17 gol e servito 6 assist ai compagni, festeggiando anche la promozione dalla Primavera 2 alla 1.con l'obiettivo di crescere e fare esperienza giocando con continuità. Thiago Motta l'aveva già convocato nel big match in casa con l'Inter a metà agosto portandolo in panchina; contro il Lecce è arrivata la seconda chiamata per Papadopoulos, un nuovo talento in rampa di lancio.