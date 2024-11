Juventus, chi è Pagnucco: l'ultima idea di Thiago Motta. Fra Cambiaso e Di Natale, una freccia in fascia

Lacontinua ad essere in emergenza e alla lista lunghissima degli infortunati si è iscritto dopo la partita di Champions League pareggiata contro l'Aston Villa anche Nicolò Savona. Per l'esterno italiano gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma per la convocazioni in vista di Lecce dipenderà tutto da lui e dalle sue sensazioni. Anche per questo Thiago Motta si sta preparando ad una mossa a sorpresa:originario di San Vito al Tagliamento in Friuli Venezia Giulia, da tempo è capitano della formazione Primavera della Juventus allenata da Magnanelli dove gioca da esterno di centrocampo nel 3-5-2. Oltre alla squadra Under 20, è spesso aggregato alla formazione Next Gen, ma quella che si sta per concludere rappresenta per lui un'autentica settimana da incorniciare.

E la ciliegina sulla torta potrebbe essere addirittura la convocazione per la trasferta contro il Lecce. Come detto dipenderà da Savona, maCome scoperto da Calciomercato.com, infatti, gli è stato già chiesto di portare con sé alla Continassa tutti i documenti necessari per potersi mettere in viaggio nel pomeriggio post conferenza stampa.Nato e cresciuto in Friuli dove inizia a giocare nella Sanvitese, la squadra della sua città entra a far parte dell'Udinese, la squadra per cui fa il tifo fin da bambino, nell'agosto del 2014. Ci arriva grazia a un camp regalatogli dai genitori che lo hanno premiato in estate per l'ottimo rendimento a scuola. Lì vede da vicino il suo idolo d'infanzia, Totò Di Natale perché sì, Pagnucco da ragazzo gioca punta e si ispira a lui. Qualcosa poi con l'Udinese si rompe, passa la Pordenone ed è lì che viene notato dalla Juventus che intravede in lui un potenziale enorme, ma in ruolo differente.

Approdato a Torino è Corrado Grabbi a cambiargli ruolo spostandolo in fascia come terzino sinistro. Anche per questo, oggi, il suo modello di riferimento è cambiato e da Totò Di Natale è passato all'altro juventino, come da lui dichiarato in una recente intervista:E in stagione, proprio come Cambiaso,venendo dentro al campo e cercando quelle palle verticali che tagliano il campo col suo mancino (una giocata trademark dell'ex-Bologna e Genoa, soprattutto con Allegri). Da sempre convocato nelle selezioni giovanili dell'Italia è stabilmente nella rosa dell'Under 19 di Bernardo Corradi. Da terzino in stagione ha all'attivo 2 gol e 2 assist in 12 gare , mentre l'anno scorso ha chiuso con 5 gol e 6 assist in 32 partite.

, oggi oltre alla convocazione sogna anche l'esordio in prima squadra. Del resto lo ha confermato anche in un'altra intervista:Il primo step "Passare dai cancelli di Vinovo a quelli della Continassa" lo ha già compiuto.